Особый образ жизни позволил знаменитому японскому врачу дожить до 105 лет

Старейший практикующий врач Японии и мира Сигэеки Хинохара прожил очень долгую жизнь. А самое главное до последнего для был активен и принимал пациентов в своей клинике в столичном городе Токио.

Знаменитый врач появился на свет в 1911 году, а ушел из жизни в 2017 году. Ниже собраны рекомендации японского долгожителя о том, как сохранить энергию и продлить свой земной путь.

Сигэеки Хинохара всегда говорил, что движение – это жизнь. Поэтому каждый день должен быть наполнен активностью, будь то спорт или выполнение дел по дому.

Врач уверял, что чем больше человек проводит времени на диване, тем короче будет его жизнь. Японский мудрец советовал как можно больше ходить – ходьба лучшая тренировка для организма. А от лифтов стоит вовсе отказаться, так как прогулка по лестнице не только сохранит в тонусе организм, но и укрепит мышцы ног.

Одно из главных правил Сигэеки Хинохара – умеренность в еде. Диета японского долгожителя состояла из различных овощных салатов, заправленных оливковым маслом. Мяса врач советовал есть в строго ограниченном количестве, рыбой тоже не увлекаться. Самое важное – не переедать. И полностью отказаться от сладостей и вредных продуктов.

Кроме того, культовый доктор давал необычный совет по поводу продолжительности сна. Мудрец был уверен, что нужно меньше спать. Он говорил, что может лечь далеко за полночь и проснуться рано утром. А все потому что в нем горел огонь жизни, который давал японскому долгожителю неиссякаемую энергию.

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