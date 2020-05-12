Диета долгожителя: как отодвинуть старость
Старейший практикующий врач Японии и мира Сигэеки Хинохара прожил очень долгую жизнь. А самое главное до последнего для был активен и принимал пациентов в своей клинике в столичном городе Токио.
Знаменитый врач появился на свет в 1911 году, а ушел из жизни в 2017 году. Ниже собраны рекомендации японского долгожителя о том, как сохранить энергию и продлить свой земной путь.
Сигэеки Хинохара всегда говорил, что движение – это жизнь. Поэтому каждый день должен быть наполнен активностью, будь то спорт или выполнение дел по дому.
Врач уверял, что чем больше человек проводит времени на диване, тем короче будет его жизнь. Японский мудрец советовал как можно больше ходить – ходьба лучшая тренировка для организма. А от лифтов стоит вовсе отказаться, так как прогулка по лестнице не только сохранит в тонусе организм, но и укрепит мышцы ног.
Одно из главных правил Сигэеки Хинохара – умеренность в еде. Диета японского долгожителя состояла из различных овощных салатов, заправленных оливковым маслом. Мяса врач советовал есть в строго ограниченном количестве, рыбой тоже не увлекаться. Самое важное – не переедать. И полностью отказаться от сладостей и вредных продуктов.
Кроме того, культовый доктор давал необычный совет по поводу продолжительности сна. Мудрец был уверен, что нужно меньше спать. Он говорил, что может лечь далеко за полночь и проснуться рано утром. А все потому что в нем горел огонь жизни, который давал японскому долгожителю неиссякаемую энергию.
Ранее "Утро" делилось рецептом целебного тибетского напитка.
Дмитрий Песков заразился коронавирусом
Опасная инфекция вплотную подобралась к главе РФ Владимиру Путину
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Турция ужесточит правила въезда для туристов
- Трамп устроил скандал на брифинге по COVID-19
- Доктор Мясников: у коронавируса отмечается странная избирательность
- Новая вспышка COVID-19: Ухани грозит вторая волна эпидемии
Здоровье
- Китайское упражнение продлит молодость после 40 лет
- Как в 20 лет: несколько шагов помогут поднять тестостерон
- Диета долгожителя: как отодвинуть старость
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Смешно до слез : лучшие анекдоты апреля
- Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Тестостерон поднимут три продукта
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- Назван курс доллара на лето 2020 года
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик