Между субъектами федерации начались интеграционные процессы

Архангельскую область и Ненецкий автономный округ, действительно, ждет объединение. Между субъектами федерации уже идут интеграционные процессы.

Достоверность информации, гуляющей в СМИ, подтвердил врио главы Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный.

"Это не фейк. Действительно интеграционные процессы идут. Это не фейк. Более полная информация будет сегодня после обеда", – цитирует чиновника телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".

Информация о том, что федеральные единицы планируют объединить, появилась в ночь с 12 на 13 мая.Собеседник "Ведомостей", близкий к руководству Архангельской области, подтвердил, что 13 мая пройдет совещание, на котором будет подписан меморандум об объединении регионов.