Актрисе было 77 лет

На 78-м году жизни скончалась звезда фильма "А зори здесь тихие" Алла Мещерякова. Об этом проинформировал Союз кинематографистов России.

Заслуженная артистка РФ работала в театре "Киноактер". Звезда в 1956 г. окончила ВГИК. Главную роль в кино она впервые исполнила в 1966-м, в картине "Сердце друга" .

Больше всех зрителям Мещерякова запомнилась после выхода картины "А зори здесь тихие" в 1972 г., где исполнила Марию Никифоровну.