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Скончалась звезда фильма "А зори здесь тихие"

Скончалась звезда фильма "А зори здесь тихие"
Кадр из фильма "О нём" (2011)
Актрисе было 77 лет

На 78-м году жизни скончалась звезда фильма "А зори здесь тихие" Алла Мещерякова. Об этом проинформировал Союз кинематографистов России.

Заслуженная артистка РФ работала в театре "Киноактер". Звезда в 1956 г. окончила ВГИК. Главную роль в кино она впервые исполнила в 1966-м, в картине "Сердце друга". 

Больше всех зрителям Мещерякова запомнилась после выхода картины "А зори здесь тихие" в 1972 г., где исполнила Марию Никифоровну. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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