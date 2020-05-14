В Северную столицу вернулась зима

Крыши домов, автомобили, деревья и тротуары засыпаны снегом. Такая картина не радовала граждан даже в зимние месяцы, так как сезон был нестандартно теплым, обмечает "МИР24".

На этой неделе в городе сильно похолодало. Температура опустилась с +18°C до +4°C. Жители жалуются на холод в квартирах, из-за отсутствия отопления.

Согласно данным сайта Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас в Петербурге около +7,5°C. Днем воздух может прогреться до +11°C.

Дождливая погода в Северной столице продлится до субботы. Резкая смена температуры ожидается в большинстве субъектов Центрального федерального округа.