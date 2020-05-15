Доход американского бизнесмена стремительно растет из-за пандемии

Основатель Amazon Джефф Безос, который считается самым богатым человеком в мире, может стать первым триллионером в истории. К такому выводу пришли американские исследователи.

По расчетам сервиса консультаций для малого бизнеса Comparisun, к 2026 году бизнесмен заработает $1 трлн. Вторым в мире триллионером, согласно исследованию, станет девелопер из Китая Сюй Цзяинь.

На сегодняшний день Forbes оценивает состояние Безоса в $143 млрд, причем доход бизнесмена заметно вырос с марта. Специалисты связывают это с пандемией коронавируса, из-за который акции Amazon резко подорожали, передает "Царьград".