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Первый триллионер в истории: кто заработает на коронавирусе

Доход американского бизнесмена стремительно растет из-за пандемии

Основатель Amazon Джефф Безос, который считается самым богатым человеком в мире, может стать первым триллионером в истории. К такому выводу пришли американские исследователи.

По расчетам сервиса консультаций для малого бизнеса Comparisun, к 2026 году бизнесмен заработает $1 трлн. Вторым в мире триллионером, согласно исследованию, станет девелопер из Китая Сюй Цзяинь.

На сегодняшний день Forbes оценивает состояние Безоса в $143 млрд, причем доход бизнесмена заметно вырос с марта. Специалисты связывают это с пандемией коронавируса, из-за который акции Amazon резко подорожали, передает "Царьград".

Карина СИРАЗОВА

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