Его будут отмечать 18 августа

Кабмин решил учредить новый профессиональный праздник. Теперь 18 августа в нашей стране будут отмечать День географа.

Отметим, эта дата была выбрана потому, что 18 августа 1845 года в России было учреждено Русское географическое общество, передает "Комсомольская правда".

Напомним, что на законодательном уровне в нашей стране закреплено 8 крупных праздников. Они официально являются выходными. Несколько дней до или после них, как правило, тоже объявляют нерабочими.

Стоит отметить, что география – один из самых непопулярных предметов у школьников. Ее в качестве выпускного экзамена сдают всего 3 процента одиннадцатиклассников, что составляет порядка 30 тысяч человек, пишет "Федерал Пресс".