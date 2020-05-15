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У россиян появился новый праздник

Его будут отмечать 18 августа

Кабмин решил учредить новый профессиональный праздник. Теперь 18 августа в нашей стране будут отмечать День географа.

Отметим, эта дата была выбрана потому, что 18 августа 1845 года в России было учреждено Русское географическое общество, передает "Комсомольская правда". 

Напомним, что на законодательном уровне в нашей стране закреплено 8 крупных праздников. Они официально являются выходными. Несколько дней до или после них, как правило, тоже объявляют нерабочими. 

Стоит отметить, что география – один из самых непопулярных предметов у школьников. Ее в качестве выпускного экзамена сдают всего 3 процента одиннадцатиклассников, что составляет порядка 30 тысяч человек, пишет "Федерал Пресс". 

Ольга ФЕДОРОВА

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