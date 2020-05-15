У бодибилдера остановилось сердце

Александр Гончарук скончался на 30-м году жизни. Причиной смерти двукратного вице-чемпиона России по бодибилдингу, обладателя множества наград Москвы и Московской области стала внезапная остановка сердца.

Родные и друзья спортсмена оказались шокированы случившемся. Многие уверены, что причиной ранней кончины стало увлечение Александра различными препаратами для набора массы.

Однако бодибилдер Николай Гусев уверен, что специальные медикаменты, употребляемые в разумных количествах, не могут привести к остановке сердца. В качестве доказательства эксперт назвал имена спортсменов, которые умирали в молодом возрасте. Среди них было очень немного мегамассивных людей, информирует "Подмосковье сегодня".