Подстрекателями оказались граждане других стран

Следственный комитет РФ установил личности тех, кто пытался сорвать акцию "Бессмертный полк", которая в этом году прошла в онлайн-формате. Вычислить злоумышленников удалось по их ip-адресам.

"Следственным комитетом России в рамках расследования уголовных дел об оправдании нацизма установлен круг лиц, причастных к попытке размещения на сайте акции "Бессмертный полк онлайн" лидеров нацистской Германии", – проинформировали в СК РФ.

В срыве акции приняло участие несколько десятков человек. В основном – жители других стран. Однако среди злоумышленников оказались и россияне. Их насчитывается 10 человек.

Следствие ведется по части 1 статьи 354.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, пишет "Федерал Пресс".