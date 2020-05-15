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Следователи установили личности пытавшихся сорвать "Бессмертный полк"

Подстрекателями оказались граждане других стран

Следственный комитет РФ установил личности тех, кто пытался сорвать акцию "Бессмертный полк", которая в этом году прошла в онлайн-формате. Вычислить злоумышленников удалось по их ip-адресам. 

"Следственным комитетом России в рамках расследования уголовных дел об оправдании нацизма установлен круг лиц, причастных к попытке размещения на сайте акции "Бессмертный полк онлайн" лидеров нацистской Германии", – проинформировали в СК РФ. 

В срыве акции приняло участие несколько десятков человек. В основном – жители других стран. Однако среди злоумышленников оказались и россияне. Их насчитывается 10 человек. 

Следствие ведется по части 1 статьи 354.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, пишет "Федерал Пресс"

Полина ЛЕДОВСКИХ

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