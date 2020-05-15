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"Куча грязного белья": хакеры потребовали у Трампа 42 миллиона

"Куча грязного белья": хакеры потребовали у Трампа 42 миллиона
Дональд Трамп. Фото: Jim LoScalzo/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
От хозяина Белого дома ждут выплат в определенный срок

Группа кибермошенников REvil намерена обнародовать 756 ГБ данных, среди которых "грязное белье" президента США Дональда Трампа. За "молчание" хакеры ждут от американского лидера $42 млн за личную информацию. Об этом пишет портал Pagesix.

Отмечается, что ранее киберпреступники получили персональные данные многих голливудских звезд – фото, видео, документы. Они зашифровали информацию, а единственный способ получить код – заплатить им деньги. В противном случае, компромат будет опубликован.

ФБР заявило, что этот взлом считается актом международного терроризма, а с террористами переговоров не ведут.

И вот их новой жертвой может стать глава Белого дома.

"Следующий человек, которого мы опубликуем, – это Дональд Трамп. Идут выборы, и мы вовремя нашли кучу грязного белья. Мистер Трамп, если хотите остаться президентом, ткните в парней острой палкой, иначе вы можете навсегда забыть об этом честолюбии", – оставили послание президенту хакеры.

По их словам, если информацию сольют в Сеть, то вряд ли кто-то из избирателей захочет видеть Трампа в Овальном кабинете. За молчание потребовали $42 млн. Президенту дали одну неделю на размышление.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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