Злоумышленники создают поддельные платформы банков в Сети

Эксперты предупредили россиян о том, что им стоит быть внимательными из-за нового вида мошенничества. В интернете появляются программы, которые способны захватить личные данные пользователя.

Эти приложения имитируют ту или иную финансовую организацию, на них мошенники делают ссылки в интернете. Пользователи скачивают программы и вводят свои личные данные. Мошенники же после этого могут использовать эту информацию, чтобы попасть в настоящее приложение банка.

В поддельных приложениях банков человек вводит платежные данные, а в результате хакер может перевести деньги пользователя на свой счет, пишет газета "Известия".