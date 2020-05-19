Человечество ждет нехватка продуктов и медикаментов

Отец Элпидий предсказывал, что Россия будет участвовать в нескольких войнах. Согласно пророчеству, полмира замрет в страхе из-за секретных российских военных технологий. Россия якобы пойдет против всей Европы и захватит Азию.

Все начнется после пандемии коронавируса. Сначала произойдет столкновение с Германией, потом к борьбе присоединятся другие государства. В результате бомбардировок всех противников России будут ждать ужасные разрушения: пострадают посевы, настанет голод.

Затем Россия захватит Турцию. Борьба между Россией и Америкой перейдет в войну с Китаем. Столкновения между всеми перечисленными странами произойдут тогда, когда в США будет череда природных катаклизмов. В результате мир охватит экологическая катастрофа, пишет автор канала "Пророчества и предсказания" в "Яндекс.Дзен".

Однако, зачем России развязывать такие кровопролитные войны и когда это может произойти, старец не сообщал.