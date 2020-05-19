Актуальные шутки на тему праздника помогут вспомнить молодые годы

Во вторник, 19 мая, в России отмечают день пионерии. Самые смешные анекдоты к празднику – в подборке "Утро.ру".

Пионеры собрали 20 кг макулатуры, но не вписались в поворот, пока ее везли. Заодно сдали и несколько кг металлолома.

На заработанные же деньги накупили пива и вылили его. Потому что алкоголь – это зло.





Мужчина входит в переполненный автобус:

– А вы не уступите место человеку с аквариумом?

– Конечно! Садитесь, пожалуйста, – вскакивает пионер.

Всю дорогу он рассматривал мужчину и наконец, набравшись смелости, спросил:

- Извините, вы говорили, что у вас аквариум... Где же он?

– Так два литра пива в себя заливаешь, рыбкой закусываешь – вот тебе и аквариум, - рассмеялся мужик.





Семилетняя дочь спрашивает у отца:

– Папа, нам в школе рассказали, что раньше были пионеры. А чем они занимались?

– Ну, пионеры всегда вежливыми были. Собирали макулатуру, металлолом…

– Это как сейчас бездомные что ли?