Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Привет из СССР: лучшие анекдоты о пионерах

Привет из СССР: лучшие анекдоты о пионерах
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актуальные шутки на тему праздника помогут вспомнить молодые годы

Во вторник, 19 мая, в России отмечают день пионерии. Самые смешные анекдоты к празднику – в подборке "Утро.ру".

  • Пионеры собрали 20 кг макулатуры, но не вписались в поворот, пока ее везли. Заодно сдали и несколько кг металлолома.

На заработанные же деньги накупили пива и вылили его. Потому что алкоголь – это зло.


  • Мужчина входит в переполненный автобус:

– А вы не уступите место человеку с аквариумом?

– Конечно! Садитесь, пожалуйста, – вскакивает пионер.

Всю дорогу он рассматривал мужчину и наконец, набравшись смелости, спросил:

- Извините, вы говорили, что у вас аквариум... Где же он?

– Так два литра пива в себя заливаешь, рыбкой закусываешь – вот тебе и аквариум, - рассмеялся мужик.


  • Семилетняя дочь спрашивает у отца:

– Папа, нам в школе рассказали, что раньше были пионеры. А чем они занимались?

– Ну, пионеры всегда вежливыми были. Собирали макулатуру, металлолом…

– Это как сейчас бездомные что ли?

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Путин отверг претензии Лукашенко по газу

Спор лидеров возник во время онлайн-заседания Высшего Евразийского экономического совета

Эпидемия закончится в августе: главные новости о коронавирусе в России на 19 мая

Новые смерти, страна вернется к нормальной жизни в августе, неработающим пенсионерам продлят больничные - что нужно знать о COVID-19 ко вторнику в материале "Утро.ру"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей