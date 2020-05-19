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Во вторник, 19 мая, в России отмечают день пионерии. Самые смешные анекдоты к празднику – в подборке "Утро.ру".
На заработанные же деньги накупили пива и вылили его. Потому что алкоголь – это зло.
– А вы не уступите место человеку с аквариумом?
– Конечно! Садитесь, пожалуйста, – вскакивает пионер.
Всю дорогу он рассматривал мужчину и наконец, набравшись смелости, спросил:
- Извините, вы говорили, что у вас аквариум... Где же он?
– Так два литра пива в себя заливаешь, рыбкой закусываешь – вот тебе и аквариум, - рассмеялся мужик.
– Папа, нам в школе рассказали, что раньше были пионеры. А чем они занимались?
– Ну, пионеры всегда вежливыми были. Собирали макулатуру, металлолом…
– Это как сейчас бездомные что ли?
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