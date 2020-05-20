Генерал-майор Ахмад Мисмари заявил о создании в Ливии свободной от столкновений зоны

Официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майор Ахмад Мисмари дал комментарии по ситуации, связанной с режимом тишины в Ливии. Одновременно он выступил с инициативой создания "зоны, свободной от прямых столкновений". Соответствующее обращение военачальника было опубликовано на его странице в Facebook.



В нем говорится о том, что войну против ливийского народа ведут группировки террористического правительства национального согласия и поддерживающие их наемники из Турции. Кроме того, он уведомил об инициативе Ливийской национальной армии прекратить огонь в священный для мусульман месяц Рамадан. Однако террористические бандформирования продолжают обстрелы, в том числе и медицинских учреждений.

Последняя неделя священного месяца для мусульман особая: в эти дни навещают родственников и близких, готовясь к Ураза-байраму.

Официальный спикер ЛНА сообщил, что командование Ливийской национальной армии Хафтара решило передислоцировать свои силы на всех направлениях боевых действий в столице на расстояние 2-3 км, чтобы дать людям возможность встретить праздник спокойно, как велит обычай.

Начало передислокации намечено на 20 мая в 12 часов по местному времени. ЛНА предлагает всем противоборствующим сторонам последовать этому примеру.