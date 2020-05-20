Со дна океана достанут телеграф, который запечатлел разговоры команды

Американская RMS Titanic Inc, которая в 1994 году была официально признана компанией, которая нашла легендарный "Титаник", наконец, получила разрешение разрезать обломки парохода.

Восстановить корабль, покоящийся на глубине свыше 3700 метров, ,не представляется возможным, однако водолазы попробуют достать беспроводной телеграф Маркони, известный, как голос "Титаника". С помощью него экипаж просил о помощи в ту трагичную ночь на 15 апреля 1912 года. Возможно, записи получится восстановить, однако, по мнению экспертов, лучше поторопиться, так как корабль постоянно разрушается.

Как пишет The Washington Post, разрешение выдал Федеральный суд в штате Вирджиния. В его постановлении говорится, что это уникальная возможность изъять артефакт, который станет частью наследия, оставленного неизгладимой потерей "Титаника".

Экспедиция с использованием подводных роботов намечена на лето этого года, хотя финансирование операции осложнено из-за коронавируса.

"Титаник" был британским трансатлантическим пароходом, на момент постройки, крупнейшим в мире. Свой первый и последний рейс он совершил в апреле 1912 года, так и не дойдя до Нью-Йорка из Саутгемптона. Посередине Атлантического океана корабль столкнулся с айсбергом, получил пробоину и затонул, несмотря на двойное дно и другие современные на тот момент технологии.

Среди пассажиров было много миллионеров, чиновников высшего ранга, общественных деятелей, известных актрис, актеров, писателей и журналистов. Почти все они погибли. Из более чем двух тысяч пассажиров и членов экипажа удалось спасти только немногим более 700 человек. Температура воды была минус 2 градуса. По мотивам кораблекрушения снят голливудский фильм с Леонардо Ди Каприо в главной роли.