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Москвич открыл купальный сезон в центре города

Жителя столицы сняли на фоне делового центра

В Москве заметили мужчину, который плавал в реке в центре города. Видео очевидцы выложили в сеть.

Жителя столицы засняли на Пресненской набережной на фоне делового центра "Москва-Сити". Ролик появился в телеграм-канале "Москва.Новости".

Напомним, что купаться в столице можно лишь в специально отведенных для этого зонах. Кроме того, сейчас в городе действует режим самоизоляции, нарушителей которого ждет штраф.

Карина СИРАЗОВА

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