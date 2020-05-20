Жителя столицы сняли на фоне делового центра

В Москве заметили мужчину, который плавал в реке в центре города. Видео очевидцы выложили в сеть.

Жителя столицы засняли на Пресненской набережной на фоне делового центра "Москва-Сити". Ролик появился в телеграм-канале "Москва.Новости".

Напомним, что купаться в столице можно лишь в специально отведенных для этого зонах. Кроме того, сейчас в городе действует режим самоизоляции, нарушителей которого ждет штраф.