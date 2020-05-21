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Петербуржец решил отдать ребенка "в хорошие руки" через объявление

Петербуржец решил отдать ребенка "в хорошие руки" через объявление
Фото: pixabay.com
Омбудсмен предположила, что у родителя сдали нервы из-за самоизоляции

Житель Санкт-Петербурга разместил на популярном сайте с объявлениями предложение бесплатно передать своего ребенка другой семье. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ. 

В среду, 20 мая, на "Авито" в разделе "Другие животные" появилось объявление, в котором отец предлагал несовершеннолетнего сына другим родителям, если они "сделают его счастливым". По факту произошедшего начата проверка, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Санкт-Петербургу.

Свое предложение мужчина сопроводил следующим текстом: "Маленький вредитель ищет новых родителей. Любит врать, хамить, воровать". Эти слова процитировала уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митятина на своей странице во "ВКонтакте".

Также родитель пожаловался, что ребенок не делает уроки, не любит читать и не помогает по дому. Позднее объявление было удалено.

Омбудсмен Анна Митятина назвала подобное поведение неприемлем. При этом она подчеркнула, что не важно, шутка это была или выплеск негативных эмоций из-за стресса, связанного с карантином, – такие поступки должны порицаться, передает телеканал "360".

Ольга ФЕДОРОВА

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