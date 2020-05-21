Школьники будут сдавать экзамены с 29 июня

Владимир Путин провел совещание по образованию. Президент России рассказал, что в этом году из-за эпидемии коронавируса ЕГЭ, которое стартует 29 июня, будут сдавать только те школьники, которые намерены поступать в вузы.

Глава государства также рассказал, что школы помогут учащимся подготовиться к экзаменам. У тех, кто не сможет сдать ЕГЭ в июне, будет шанс сделать это в августе. Однако будет возможность сделать это и в течение 2021 года.

Также Путин отметил, что школьные аттестаты получат все ученики. При этом военный призыв для поступающих в вузы в 2020-м отменен.

Кроме того, президент России призвал выделить дополнительные места в вузах, чтобы больше молодых людей могли поступить на бесплатные места. Трансляцию совещания вел телеканал "360" в "Ютуб".

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что выпускной экзамен для девятиклассников в 2020-м решили отменить.