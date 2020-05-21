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Александр Мясников, главный врач ГКБ имени Жадкевича и по совместительству популярный шоумен, выступил с откровенным признанием о своих доходах и недвижимости. Выяснилось, что у медика есть квартира во Франции, правда, не очень большая.
Мясников объяснил, что площадь жилья за рубежом составляет всего 29 кв. метров. Выложить за него пришлось €170 тысяч. Врач признался, что приобрел квартиру в долг.
В России у медика тоже есть недвижимость. Он является обладателем двухкомнатной квартиры в Москве и дома за городом с достаточно большим участком. Во сколько обошлись хоромы в столице, Мясников не уточнил, а вот стоимость дачи озвучил: $9 тысяч.
Кроме того, во время интервью с Владимиром Соловьевым телеведущий рассказал, что зарабатывает действительно много. Точную сумму своего дохода Мясников не озвучил, пишет "ФедералПресс".
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