Телеведущий является счастливым обладателем 29 квадратных метров за рубежом

Александр Мясников, главный врач ГКБ имени Жадкевича и по совместительству популярный шоумен, выступил с откровенным признанием о своих доходах и недвижимости. Выяснилось, что у медика есть квартира во Франции, правда, не очень большая.

Мясников объяснил, что площадь жилья за рубежом составляет всего 29 кв. метров. Выложить за него пришлось €170 тысяч. Врач признался, что приобрел квартиру в долг.

В России у медика тоже есть недвижимость. Он является обладателем двухкомнатной квартиры в Москве и дома за городом с достаточно большим участком. Во сколько обошлись хоромы в столице, Мясников не уточнил, а вот стоимость дачи озвучил: $9 тысяч.

Кроме того, во время интервью с Владимиром Соловьевым телеведущий рассказал, что зарабатывает действительно много. Точную сумму своего дохода Мясников не озвучил, пишет "ФедералПресс".