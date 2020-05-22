Телефонные аферисты списали с карты пенсионерки 50 тысяч

Злоумышленница позвонила на домашний телефон жительнице Москвы и заявила, что хочет выдать ей компенсацию за неиспользованную путевку. Женщина назвала незнакомке данные банковской карты и пароль. Однако с карты жертвы списалось 50 тыс. рублей.

Как сообщил источник в правоохранительных органах телеканалу "360", у 73-летней москвички из-за пандемии отменилась поездка в санаторий.

Чаще всего аферисты просят назвать номер карты под предлогом комиссии за оказание услуг. Однако плата за подобные операции не взимается.