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Мошенники разработали новую схему обмана россиян

Телефонные аферисты списали с карты пенсионерки 50 тысяч

Злоумышленница позвонила на домашний телефон жительнице Москвы и заявила, что хочет выдать ей компенсацию за неиспользованную путевку. Женщина назвала незнакомке данные банковской карты и пароль. Однако с карты жертвы списалось 50 тыс. рублей.

Как сообщил источник в правоохранительных органах телеканалу "360", у 73-летней москвички из-за пандемии отменилась поездка в санаторий.  

Чаще всего аферисты просят назвать номер карты под предлогом комиссии за оказание услуг. Однако плата за подобные операции не взимается.

Анна ШУЛЕПОВА

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