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Злоумышленница позвонила на домашний телефон жительнице Москвы и заявила, что хочет выдать ей компенсацию за неиспользованную путевку. Женщина назвала незнакомке данные банковской карты и пароль. Однако с карты жертвы списалось 50 тыс. рублей.
Как сообщил источник в правоохранительных органах телеканалу "360", у 73-летней москвички из-за пандемии отменилась поездка в санаторий.
Чаще всего аферисты просят назвать номер карты под предлогом комиссии за оказание услуг. Однако плата за подобные операции не взимается.
Новые смерти и очаг эпидемии, прививку от инфекции будут делать не всем, эксперт окрестил низкую смертность в стране "русским чудом" - главные новости о COVID-19 к пятнице в материале "Утро.ру"
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