Птенцов достали из ямы и вернули матери

В Москве спасатели вытащили утят, которые упали в водопроводный коллектор. Об этом сообщили в столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Пожарные приехали на улицу Твардовского после вызова неравнодушных граждан – достать маленьких утят из ямы самостоятельно оказалось невозможно.

Спасатели спустились в водопроводный коллектор с помощью лестницы и достали птенцов, передает АГН "Москва". Спасенных утят вернули матери.