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В Москве спасатели вытащили утят, которые упали в водопроводный коллектор. Об этом сообщили в столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
Пожарные приехали на улицу Твардовского после вызова неравнодушных граждан – достать маленьких утят из ямы самостоятельно оказалось невозможно.
Спасатели спустились в водопроводный коллектор с помощью лестницы и достали птенцов, передает АГН "Москва". Спасенных утят вернули матери.
Новые смерти и очаг эпидемии, прививку от инфекции будут делать не всем, эксперт окрестил низкую смертность в стране "русским чудом" - главные новости о COVID-19 к пятнице в материале "Утро.ру"