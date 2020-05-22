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Московские пожарные спасли упавших в коллектор утят

Птенцов достали из ямы и вернули матери

В Москве спасатели вытащили утят, которые упали в водопроводный коллектор. Об этом сообщили в столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Пожарные приехали на улицу Твардовского после вызова неравнодушных граждан – достать маленьких утят из ямы самостоятельно оказалось невозможно.

Спасатели спустились в водопроводный коллектор с помощью лестницы и достали птенцов, передает АГН "Москва". Спасенных утят вернули матери.

Карина СИРАЗОВА

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