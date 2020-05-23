Злой гений замаскируется под благодетеля

Епископа Русской православной церкви Игнатия Брянчанинова причислили к лику святых в 1988 году. Он считается одним из самых мудрых мыслителей-богословов прошлого столетия. Отец Игнатий обладал не только обширными знаниями, но и даром предсказания. Он описал, каким будет Антихрист, который придет в Россию и принесет с собой раздор.

Злой гений замаскируется под человека, желающего дарить людям только добро. Однако все то хорошее, что он будет давать, можно отнести к плотским утехам и радостям. О духовной пище говорить не придется. Людей одурманит поведение Антихриста, они пойдут за ним, куда нужно.

В итоге к концу времен мир превратиться в Содом и Гоморру, по словам отца Игнатия. Люди забудут о морали, перестанут верить в Бога. Самой главной ценностью буду считаться деньги.

Старец уточнил, что приход Антихриста возможен только из-за соответствующего поведения людей, которые перестанут контролировать свой дух и совесть, пишет автор Яндекс.Дзен-канала ParanormalLife.