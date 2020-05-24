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Впервые в истории Ураза-байрам прошел онлайн: главное о празднике мусульман

Впервые в истории Ураза-байрам прошел онлайн: главное о празднике мусульман
Фото: City News Moskva/ Global Look Press/www.globallookpress.com
Во многих регионах страны нарушились многовековые традиции - намазы транслировали по интернету

Мусульмане 24 мая отмечают Ид аль-Фитр или Ураза-байрам. Это праздник "разговения", означающий окончания священного месяца Рамадана, в течение которого верующие держат строгий пост. 

Предание гласит, что праздник установил сам пророк Мухамед в 624 году. В ночь на Ураза-байрам в мечетях проходят намазы. Однако в 2020-м молитвы провели онлайн. Во многих регионах из-за эпидемии коронавируса верующих не допустили в мечети. Как пишет "Интерфакс", такая ситуация сложилась в Москве и Санкт-Петербурге. Остались дома и жители Башкирии. 

Президент России Владимир Путин, который ранее призывал мусульман отметить дома этот торжественный день, поздравил верующих с Ураза-байрам. Поздравление опубликовано на сайте Кремля. 

Ураза-байрам считается вторым по важности праздником у мусульман после Курбан-байрама. Длятся торжества, по обычаям, три дня. Верующие ходят в гости, дарят подарки и посещают могилы родственников.

Дома мусульмане, по традиции, накрывают пышный стол. Хозяйки готовят блюда из баранины, рыбы, овощей и сухофруктов. 

Также считается, что в эти дни необходимо подавать милостыню нуждающимся. Праздник каждый год проходит в разное время. Дата зависит от лунного календаря, поэтому смещается. 

Полина ИВАНОВА

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