Приход Антихриста и падение метеорита изменят жизнь человечества

Нострадамус предсказал не только эпидемию коронавируса. Французский фармацевт считал, что Россию ждут и другие испытания в ближайшем будущем. Однако сначала в стране настанет Золотой век. Экономика в России стабилизируется к 2025 г., но не надолго.

Нострадамус предвидел, что северная часть мира попадет под воздействие химического оружия. Спасутся немногие жители этих регионов, некоторые народы исчезнут. Те, кто выживут, пойдут искать новое место жительства. Многие иностранцы прибегут в Россию, где найдут новый дом. Тем, кто останется в своих государствах, спокойной жизни не увидеть, страны потрясут природные катаклизмы из-за глобального потепления, пишет автор канала "Марк Эрнстов" в Яндекс.Дзене.

Также Ностродамус верил, что в XXI веке в мире появится Антихрист, который начнет свою "миссию" именно с России. Некоторые исследователи считают, что это произойдет в 2020 году. А спустя два года многие государства мира будут втянуты в кровопролитную войну.

К тому же, в 2020-м на Землю, как предвидел пророк, упадет метеорит, который заставит нашу планету изменить орбиту. Во многих странах из-за этого начнется голод, государства ждет разруха. Вскоре небо станет черным. Люди не смогут видеть ни Луну, ни Солнце. Начнутся массовые землетрясения, будут то ливни, то пожары. Вулканы по всему миру начнут извергаться, передает издание Sputnik.

