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Глава Tesla и SpaceX Илон Маск и его супруга Граймс переименовали ребенка. Теперь его зовут "X Æ A-Xii", сообщила певица в своем "Инстаграм".
Ранее малышу дали имя "X Æ A-12", что произносилось как "Икс Эш Эй Твелв Маск", или "Икс Эш Архангел Маск". Однако, по законам Калифорнии, в именах нельзя использовать цифры и символы. Поэтому семье пришлось внести коррективы – убрать "12".
Пользователи утверждают, что проблемы могут возникнуть и с символом "Æ". Возможно, документы придется исправлять еще раз.
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