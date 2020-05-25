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Маску пришлось изменить имя сына

Предыдущий вариант не соответствовал законам Калифорнии

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск и его супруга Граймс переименовали ребенка. Теперь его зовут "X Æ A-Xii", сообщила певица в своем "Инстаграм".

Ранее малышу дали имя "X Æ A-12", что произносилось как "Икс Эш Эй Твелв Маск", или "Икс Эш Архангел Маск". Однако, по законам Калифорнии, в именах нельзя использовать цифры и символы. Поэтому семье пришлось внести коррективы – убрать "12".

Пользователи утверждают, что проблемы могут возникнуть и с символом "Æ". Возможно, документы придется исправлять еще раз.

Анна ШУЛЕПОВА

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