Обеспеченным гражданам Незалежной предлагаются улучшенные условия

В следственном изоляторе Чернигова в целях эксперимента открылись платные камеры для более комфортного в них пребывания. Об этом сообщает Минюст Украины.

Отмечается, что сам проект стартовал 8 мая в Киевском СИЗО, затем 19 мая присоединился к эксперименту Львовский следственный изолятор, и вот сегодня очередь дошла до Черниговского. На очереди Харьков и Одесса.

Стоимость платных камер в Черниговском СИЗО составляет 500 гривен (примерно 1300 руб) в сутки, 1,6 тыс. гривен (около 4300 руб) за неделю, 3,5 тыс. гривен (примерно 9300 руб) в месяц, говорится в сообщении ведомства.

За эти деньги заключенным предоставляются места в камерах с улучшенными бытовыми условиями по сравнению с обычными. В них увеличена норма площади на одного "сидельца", с отгороженным санузлом.

Средства от платных камер пойдут на модернизацию обычных – на текущий ремонт помещений, замену сантехники, электрики и другие улучшения.

Эксперимент продлится до 31 декабря 2021 года, по его результатам власти будут решать вопрос, стоит ли продолжать инициативу и законодательно закрепить предоставление платной услуги гражданам, взятым под стражу.

В марте стало известно, что Совет Европы объявил тендер на консультационные услуги для реализации программы по реформе пенитенциарной системы Незалежной. По информации RT, общий бюджет проекта составляет €1 173 200.

