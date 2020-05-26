Члена правительства Бориса Ельцина не стало в 68 лет

Бывший министр топлива и энергетики России Владимир Лопухин умер во вторник, 26 мая, после заражения коронавирусом. Об этом сообщил писатель и политолог Денис Драгунский.

Экс-министр скончался на 69-м году жизни, написал журналист в "Фейбсук". По словам Драгунского, Лопухин был его "давним и верным другом", которому он многим обязан.

О заражении первого российского министра энергетики его падчерица Вера Богатых рассказывала 21 мая в "Фейсбук". По ее словам, скорая помощь приехала лишь после третьего вызова, и политика на два дня отправили в реанимацию.

Затем Лопухина выписали, однако домой его привезли задыхающегося и "практически без сознания". Семья экс-министра вновь обратилась к медикам, его госпитализировали повторно, но уже в другую больницу.

Владимир Лопухин стал первым министром топлива и энергетики России в 1991 г. при правительстве Бориса Ельцина. Через год его заменил Виктор Черномырдин.