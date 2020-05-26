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Болгарская ясновидящая предсказала России третью мировую войну

Болгарская ясновидящая предсказала России третью мировую войну
Фото: pixabay.com
Причиной конфликта между странами будут политические и экономические разногласия

Болгарская ясновидящая Ванга, прославившаяся своими пророчествами, предсказала России начало третьей мировой войны. Противостояние будет больше политическим и экономическим, нежели вооруженным, но все равно принесет много бед. Из-за голода погибнет огромное количество людей, сообщает канал "Живо" в "Яндекс.Дзен".

Ванга также предсказала появление в ближайшем будущем новых технологий для создания человеческих органов, заселение на Марс и контакт россиян с пришельцами.

Напомним, что Вангелия Дмитровна обрела свой дар вследствие необъяснимой потери зрения. Ясновидящая сделала много предсказаний, которые стали известны на весь мир. Так, она предвидела начало Второй Отечественной войны и победу в ней России, смену власти в СССР и долговременное правление Владимира Путина.

Анна ШУЛЕПОВА

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