Причиной конфликта между странами будут политические и экономические разногласия

Болгарская ясновидящая Ванга, прославившаяся своими пророчествами, предсказала России начало третьей мировой войны. Противостояние будет больше политическим и экономическим, нежели вооруженным, но все равно принесет много бед. Из-за голода погибнет огромное количество людей, сообщает канал "Живо" в "Яндекс.Дзен".

Ванга также предсказала появление в ближайшем будущем новых технологий для создания человеческих органов, заселение на Марс и контакт россиян с пришельцами.

Напомним, что Вангелия Дмитровна обрела свой дар вследствие необъяснимой потери зрения. Ясновидящая сделала много предсказаний, которые стали известны на весь мир. Так, она предвидела начало Второй Отечественной войны и победу в ней России, смену власти в СССР и долговременное правление Владимира Путина.