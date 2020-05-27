Биологи предупредили об опасности гадюк в Подмосковье

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В мае у пресмыкающихся проявляется более выраженное половое поведение. Обычно гадюки не нападают на людей, но в этот период они часто раздражены.
Жителям рекомендуют обходить стороной клубки змей, а при встрече с одинокой рептилией не делать резких движений, чтобы не спровоцировать ее. По информации "Агентства городских новостей", укус гадюки опасен для человека, однако редко приводит к летальному исходу.
Гадюку обыкновенную можно встретить практически во всех городах Подмосковья. Змея занесена в Красную книгу региона, отмечает "Подмосковье сегодня".
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