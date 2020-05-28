Телеврач не может перестать ругаться

Один из самых известных медиков страны назвал свою главную вредную привычку. Александр Мясников признался, что не может перестать ругаться, за что часто получает замечания от людей.

Доктор рассказал, что ему тяжело пока бороться с собой, потому что нецензурная брань стала частью его мышления. Однако в эфире шоу "Соловьев LIVE" он пообещал, что сможет победить вредную привычку.

"Вечерняя Москва" отмечает, что объяснить свое поведение Мясников решил после интервью с Ксенией Собчак, во время которого использовал ненормативную лексику.