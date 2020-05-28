Курс рубля
- Эксперты объяснили, почему не стоит ждать укрепления рубля
- Доллар по 90: рублю предсказали снижение
- Риски для рубля усилятся к концу мая
557 новости
Умер самый старый мужчине на планете. Гражданину Великобритании Роберту Уэйтону было 112 лет.
Как информирует The Sun, что причиной смерти стал рак. Уточняется, что у мужчины было трое детей, 10 внуков и 25 правнуков.
Роберту Уэйтону звание самого старого мужчины на планете перешло в апреле 2020 года. До него обладателем почетного титула являлся японец Титэцу Ватанабэ, который умер в феврале в возрасте 112 лет.
Попытки помешать строительству газопровода незаконны
Вспышки на Солнце ухудшат состояние людей на несколько дней