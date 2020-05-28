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Умер старейший мужчина на планете

Англичанину было 112 лет

Умер самый старый мужчине на планете. Гражданину Великобритании Роберту Уэйтону было 112 лет. 

Как информирует The Sun, что причиной смерти стал рак. Уточняется, что у мужчины было трое детей, 10 внуков и 25 правнуков. 

Роберту Уэйтону звание самого старого мужчины на планете перешло в апреле 2020 года. До него обладателем почетного титула являлся японец Титэцу Ватанабэ, который умер в феврале в возрасте 112 лет. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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