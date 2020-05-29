Власти хотят запретить работодателям лишать человека работы

Минтруд предложил впервые в истории увольнять работников по новым правилам из-за эпидемии коронавируса, но только в 2020 году.

Так, ведомство считает, что во время эпидемии человек не может лишиться работы или попасть в простой из-за желания работодателя. Также, по новым правилам, трудовые отношения могут разорваться, когда того захотел сам сотрудник, либо по соглашению сторон. Однако, по документу, работодатель сможет переводить человека без его одобрения на работу, которую не предполагает трудовой договор. При этом сотрудник остается в подчинении у своего же работодателя, но смена деятельности не сможет продлиться дольше трех месяцев.

Также может появиться норма, по которой сотрудники продолжат трудиться, если компания сокращает штат. Последний рабочий день у сотрудника наступит накануне завершения ограничительных мер. Документ оказался в распоряжении редакции РБК, а его подлинность подтвердили источники.

Сейчас проект рассматривает Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений.