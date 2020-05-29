Прокуратура области проверяет эти сообщения

Журналисты нашли под Сергиевым Посадом выброшенные медицинские отходы. Среди "мусора" оказались лекарства от ВИЧ-инфекции и рака с истекшим сроком годности. Такие препараты обычно дают пациентам бесплатно, а закупаются за счет бюджета. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по Подмосковью.

Сюжет о свалке вышел на телеканале "Россия 1". Журналисты предположили, что лекарства не дошли до больных, а неизвестные утаили это и избавились от препаратов. Сумма отправленных на свалку лекарств оценивается в 6 млн рублей.

Как говорится в сообщении ведомства, теперь следователи занимаются этой историей. По информации телеканала "360", нарушителю могут предъявить штраф в размере 250 тыс. рублей.

Как напоминает издание URA.RU, похожая ситуация недавно произошла в Нижегородской области. Там нашли выброшенную коробку с вакциной от гриппа.