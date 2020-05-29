Царапины на стекле могли оставить грабители

Необычные знаки на окне своего дома обнаружил житель Лоренсберга в США. Нацарапанные на стекле символы появились внезапно, после чего друг американца опубликовал снимок в Сети. Интернет-пользователи нашли объяснение этому странному явлению и предупредили об опасности.

Фотографией поделился Харрисон Скотт на сайте Reddit, чтобы узнать, что может значить загадочный символ. Тайный знак его приятель нашел снаружи стекла на первом этаже частного дома. Пользователи сайта предположили, что это может быть метка воров – дом или уже пытались ограбить, или только планируют.

В комментариях написали: возможно, царапины сделали для того, чтобы стекло было легче разбить. Некоторые предположили, что злоумышленников могли прервать прежде, чем они закончили начатое.

По другой версии, символ может оказаться условным обозначением грабителей, которые таким образом пометили дом перед вторжением. "Судя по всему, вы – чья-то цель", – написали в комментариях. По словам некоторых пользователей, они уже встречались с подобными знаками ранее.

По словам Харрисона, он проверил метки грабителей, но таких, что заметил у своего приятеля, не нашел. Однако если сопоставить несколько символов из тайного языка воров, о котором писал Life, то можно предположить, что хозяина хотели ограбить, когда он был в отпуске, при этом дом помечен как недоступный.

Пользователи Reddit предупредили американца об опасности и посоветовали ему обратиться в полицию. По словам автора поста, он так и сделал.