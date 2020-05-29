Всему виной будут фейки

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что отсутствие четкой политики в отношении регулирования контента в соцсетях может привести развязыванию вооруженного конфликта внутри страны. Речь идет о фейках и борьбе с ними.

Как отметила журналист, у российского госаппарата нет единой стратегии в пресечении распространения ложной информации. Также нередко происходят ситуации, когда за фейки, спровоцировавшие глобальные волнения в стране, никто не несет наказания. А вместе с этим, на какую-нибудь женщину из небольшого городка заводят дело из-за размещенной в соцсети недостоверной информации.

В качестве примера Маргарита Симоньян напомнила про взбудоражившие многие умы слухи о глобальной чипизации. А панику вокруг отмены очного обучения и перевода всей системы образования в дистанционный формат и вовсе пришлось развеивать самому президенту России Владимиру Путину. Ответственность за это никто не понес.

Однако правоохранители активно борются с "условной теткой из Саранска", опубликовавшей какую-ту неправду, которую прочли 10 человек.

По мнению Симоньян, такой разноплановый подход властей к борьбе с фейками может привести к крайне негативным последствиям для внутренней ситуации в стране. Журналистка не исключает даже развязывание вооруженного конфликта.

"Я приучаю себя смириться с мыслью, что такими темпами в течение нескольких лет в стране начнется гражданская война", – написала главред RT в своем телеграм-канале.

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