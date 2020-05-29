Эксперты не считают природное явление слишком редким

Жители разных районов и городов Подмосковья поделились в социальных сетях необычными снимками: на фото запечатлено солнечное гало. Создается впечатление, что светило как-будто находится в круге.

Почему образуется такое явление, объяснил старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников.

– Солнечное гало возникает, когда на небе есть высокая перистая облачность или, проще говоря, дымка из карандашикообразных кристаллов льда. Расположены они хаотично, поэтому, когда на них попадают солнечные лучи, кристаллики преломляют их под углом 22 градуса, – объяснил специалист "Подмосковью сегодня".

Эксперт добавил, что солнечное гало нельзя назвать очень редким природным явлением.