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Подборка лучших приколов: самые смешные анекдоты про жену и тещу

Подборка лучших приколов: самые смешные анекдоты про жену и тещу
Фото: pixabay.com
Короткие и смешные шутки от "Утро.ру" скрасят ненастный день

Свежие анекдоты до слез и приколы о женах и тещах поднимут настроение.

  • Супруги спят. Жене снится, что она проводит время с любовником, но тут дверь квартиры открывает муж. Женщина просыпается от страха и говорит мужу, ничего не понимая: 

– Дорогой, прыгай в окно, муж пришел.

– Мужчина спросонья подскакивает и на балкон. Начинает перелезать через поручень и думает: "А кто же я тогда?". 

  • Сидят муж с женой в баре. Женщина замечает другого мужчину, который пьет какой-то коктейль и говорит супругу: 

– Видишь вон того парня? Я с ним семь лет назад рассталась.

– Да не может быть! Никто столько не празднует!

  • Звонит жена супругу в разгар рабочего дня. 

– Милый, у меня проблема.

– Что опять? Давай только быстро, у меня совещание.

– У меня компьютер не включается. 

– Большую кнопку нажимала? 

– Нажимала.

– Шнур от розетки не отошел? 

– Сейчас возьму фонарик и проверю.

– А фонарик зачем? 

– Да, электричества нет уже два часа.

  • Сидят на кухне теща, зять и его сын. Последний спрашивает у отца:

– Пап, а как змея говорит?

Мужчина смотрит на тещу и спрашивает: 

– Ну, что вы молчите? Просветите внука. 

Ранее "Утро.ру" делилось анекдотами про работу. 

Полина ИВАНОВА

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