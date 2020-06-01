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Свежие анекдоты до слез и приколы о женах и тещах поднимут настроение.
– Дорогой, прыгай в окно, муж пришел.
– Мужчина спросонья подскакивает и на балкон. Начинает перелезать через поручень и думает: "А кто же я тогда?".
– Видишь вон того парня? Я с ним семь лет назад рассталась.
– Да не может быть! Никто столько не празднует!
– Милый, у меня проблема.
– Что опять? Давай только быстро, у меня совещание.
– У меня компьютер не включается.
– Большую кнопку нажимала?
– Нажимала.
– Шнур от розетки не отошел?
– Сейчас возьму фонарик и проверю.
– А фонарик зачем?
– Да, электричества нет уже два часа.
– Пап, а как змея говорит?
Мужчина смотрит на тещу и спрашивает:
– Ну, что вы молчите? Просветите внука.
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