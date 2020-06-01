Короткие и смешные шутки от "Утро.ру" скрасят ненастный день

Свежие анекдоты до слез и приколы о женах и тещах поднимут настроение.

Супруги спят. Жене снится, что она проводит время с любовником, но тут дверь квартиры открывает муж. Женщина просыпается от страха и говорит мужу, ничего не понимая:

– Дорогой, прыгай в окно, муж пришел.

– Мужчина спросонья подскакивает и на балкон. Начинает перелезать через поручень и думает: "А кто же я тогда?".

Сидят муж с женой в баре. Женщина замечает другого мужчину, который пьет какой-то коктейль и говорит супругу:

– Видишь вон того парня? Я с ним семь лет назад рассталась.

– Да не может быть! Никто столько не празднует!

Звонит жена супругу в разгар рабочего дня.

– Милый, у меня проблема.

– Что опять? Давай только быстро, у меня совещание.

– У меня компьютер не включается.

– Большую кнопку нажимала?

– Нажимала.

– Шнур от розетки не отошел?

– Сейчас возьму фонарик и проверю.

– А фонарик зачем?

– Да, электричества нет уже два часа.

Сидят на кухне теща, зять и его сын. Последний спрашивает у отца:

– Пап, а как змея говорит?

Мужчина смотрит на тещу и спрашивает:

– Ну, что вы молчите? Просветите внука.

Ранее "Утро.ру" делилось анекдотами про работу.