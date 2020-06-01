Наибольшее впечатление на иностранцев произвел замерзший Байкал

Туристка из Чехии вернулась из поездки по России и рассказала о путешествии. Йогана Седлачкова дважды проехала через всю Сибирь на машине и восхитилась местной природой.

В восточную часть России чешская путешественница приезжала не впервые. По ее словам, в Сибири она была три года назад и с тех пор мечтала туда вернуться, но уже зимой.

Седлачкова рассказала, что на машине они добрались до Магадана и затем вернулись обратно, по дороге встретив множество интересных людей и красивых мест.

Больше всего ее поразило замерзшее озеро Байкал, которое путешественники пересекли на машине. Также они посетили термальные источники, село Оймякон, которое считается одним из самых холодных населенных мест планеты, и самые глухие уголки Сибири.

По словам туристки, в путешествии не обошлось без трудностей. Из-за сильного холода в машине часто разряжался аккумулятор, а на дорогах было непросто справляться с управлением.

При этом в интервью Idnes Седлачкова рассказала, что сибирские дорожные службы усердно трудятся и отлично справляются со своей работой, учитывая все погодные условия.

Из последнего путешествия по России чешка вернулась в апреле, проехав около 36 тыс. километров. Всего Седлачкова побывала в 16 странах.