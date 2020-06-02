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Избавиться от дурного настроения в ненастный день поможет юмор. Самые смешные приколы – специально для наших читателей.
Разведчик насторожился, ожидая подвоха.
– Я полагаю, четыре – ответил он.
– Благодарю, – сказал Мюллер. По рассеянности он позабыл взять из дома калькулятор.
– А почему это вы не закусываете? Вы русский, что ли? – подозрительно поинтересовался Мюллер.
– Немцы – народ экономный, – нашелся Штирлиц.
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