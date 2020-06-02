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Начните день с улыбки: лучшие анекдоты про Штирлица

Начните день с улыбки: лучшие анекдоты про Штирлица
Фото: pixabay.com
Шутки о разведчике – в подборке от Утро.ру

Избавиться от дурного настроения в ненастный день поможет юмор. Самые смешные приколы – специально для наших читателей.

  • Штирлиц старался установить личность. Его усилия были тщетны – личность постоянно падала.
  • Укрывшись в темном переулке, Штирлиц осторожно оглянулся. Хвоста не было. "Оторвался", – подумал он.
  • – Сколько будет дважды два? Отвечайте, Штирлиц! – потребовал Мюллер.

Разведчик насторожился, ожидая подвоха.

– Я полагаю, четыре – ответил он.

– Благодарю, – сказал Мюллер. По рассеянности он позабыл взять из дома калькулятор.

  • Штирлиц и Мюллер выпивали в кабаке.

– А почему это вы не закусываете? Вы русский, что ли? – подозрительно поинтересовался Мюллер.

– Немцы – народ экономный, – нашелся Штирлиц.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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