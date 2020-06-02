Жители области перепугались, посчитав, что причина необычного цвета водоема в выбросах

Житель Дубны опубликовал в Сети видео озера, находящегося в лесу. Вода оказалась непривычно багровой. Интернет-пользователи предположили, что все дело в том, что "кто-то что-то слил" в воду, и посоветовали обратиться в администрацию. Однако власти успокоили людей.

Ролик появился в группе "Подслушано Дубна" в соцсети "Вконтакте". "Кровавое" озеро впечатлило автора видео и жителей города. Как пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня", все дело не во вредных веществах, а в большом содержании торфа в почве. Именно из-за этой горной породы вода и окрасилась в красный цвет, рассказала пресс-служба администрации Дубны.

Эколог отметил, что водоем мог образоваться из-за обильных осадков, а такой цвет получился из-за железа и растительных остатков. При этом сама вода вполне может быть чистой, но пить ее не рекомендуется.