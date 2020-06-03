Минздрав назвал характерные для России виды рака

Наиболее распространенными заболеваниями оказались рак кожи и меланома

Выводы сделаны на основании данных 2019 года. Первое место занял рак кожи и меланома, второе – рак молочной железы, третье – рак легких

Результаты огласила директор департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Екатерина Каракулина, сообщает “РИА Новости”.

По ее словам, заболеваемость имеет следующую статистику: кожа с меланомой 13,1%, молочная железа – 11,6%, легкое– 9,4%, ободочная кишка – 7,1%, предстательная железа – 7,1%.

За последние десять лет заболеваемость раком в мире увеличилась. Эксперты считают, что число случаев онкологических заболеваний возросло на 33%.