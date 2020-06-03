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Рамзан Кадыров прокомментировал слухи о чипировании населения. Глава Чечни опроверг эту информацию.
"Это слухи, ложь и провокация", – заявил Кадыров. При этом глава региона отметил, что сам бы поддержал установку вышек 5G, так как они являются новой технологией.
Это, по словам Кадырова, позволило бы улучшить скорость интернета. Сейчас же в Чечне нередко возникают проблемы со связью – регион не полностью охвачен и 4G.
При этом лидер республики заверил в прямом эфире в "Инстаграм", что первый выступил бы против чипирования. Об это пишет РИА "Новости".
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