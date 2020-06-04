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По предсказаниям Серафима Саровского, Россию ждут войны и катастрофы. Однако именно это приведет ее к лучшим временам, сообщает канал "Уголок счастья" на "Яндекс Дзен".
Святой Иоанн Кронштадский также утверждал, что многочисленные бедствия сделают нашу страну сильнее. Начало беды будет в Китае. Там произойдет взрыв, из-за которого все остальные страны погрузятся во тьму.
По пророчеству Аристотеля, речь идет о ядерной бомбе, пишет канал "Открытая семинария" на "Яндекс Дзен". В России будет много жертв. Однако после настанут времена духовного подъема.
Все старцы утверждали, что Россия положит начало новому миру. Остальные страны прислушаются к ней и признают ее превосходство.
Выступление планируется организовать в уже привычном формате - с экранов телевизоров