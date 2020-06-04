Ясновидящие сообщили, что Земля будет под угрозой существования в 2829 году

По предсказаниям Серафима Саровского, Россию ждут войны и катастрофы. Однако именно это приведет ее к лучшим временам, сообщает канал "Уголок счастья" на "Яндекс Дзен".

Святой Иоанн Кронштадский также утверждал, что многочисленные бедствия сделают нашу страну сильнее. Начало беды будет в Китае. Там произойдет взрыв, из-за которого все остальные страны погрузятся во тьму.

По пророчеству Аристотеля, речь идет о ядерной бомбе, пишет канал "Открытая семинария" на "Яндекс Дзен". В России будет много жертв. Однако после настанут времена духовного подъема.

Все старцы утверждали, что Россия положит начало новому миру. Остальные страны прислушаются к ней и признают ее превосходство.