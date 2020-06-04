Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Предсказания старцев: Россия положит начало новому миру

Предсказания старцев: Россия положит начало новому миру
Фото: XinHua/www.globallookpress.com
Ясновидящие сообщили, что Земля будет под угрозой существования в 2829 году

По предсказаниям Серафима Саровского, Россию ждут войны и катастрофы. Однако именно это приведет ее к лучшим временам, сообщает канал "Уголок счастья" на "Яндекс Дзен".

Святой Иоанн Кронштадский также утверждал, что многочисленные бедствия сделают нашу страну сильнее. Начало беды будет в Китае. Там произойдет взрыв, из-за которого все остальные страны погрузятся во тьму.

По пророчеству Аристотеля, речь идет о ядерной бомбе, пишет канал "Открытая семинария" на "Яндекс Дзен". В России будет много жертв. Однако после настанут времена духовного подъема.

Все старцы утверждали, что Россия положит начало новому миру. Остальные страны прислушаются к ней и признают ее превосходство.

Анна ШУЛЕПОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Путин готовит обращение к народу

Выступление планируется организовать в уже привычном формате - с экранов телевизоров

Раскрыта свежая статистика по COVID-19 в России на 4 июня

За сутки от коронавируса умерли 169 человек

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

1001 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей