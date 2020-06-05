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Родительская суббота: что нельзя делать во "вселенский" праздник

Родительская суббота: что нельзя делать во "вселенский" праздник
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Накануне праздника Троицы верующие молятся обо всех людях, когда-либо живших на свете

В этом году Троицкая родительская суббота выпала на 6 июня. Уникальный праздник называют "вселенским" – только в этот день поминают весь род людской и возносят молитвы о человечестве.

Традиции и обычаи

На Руси Троицкую субботу называли Зеленой – в этот день было принято украшать могилы усопших зеленью: душистыми цветами и свежескошенной травой. Наши предки верили, что душа на Зеленую субботу ненадолго возвращается в тело, и старались проявить гостеприимство, облагородив кладбище.

Сейчас древняя традиция сохранилась в ином виде – зеленью украшают церкви.

Что можно и нельзя делать на Родительскую субботу

В этот день верующие молятся об усопших, можно сходить на кладбище и помянуть умерших близких. Однако в 2020 г. во многих регионах кладбища закрыты из-за пандемии коронавирусной инфекции, поэтому, чтобы помолиться за упокой, следует пойти в храм. Как напоминает "МИР24", московские кладбища закрыты для посещения с начала апреля. Разрешено только прощание с умершими.

Под строгим запретом на Троицкую субботу находятся ритуалы. Проводить обряды, гадать и вызывать умерших не следует. Христианская вера в принципе не одобряет такие богопротивные церемонии и призывает людей не шутить с темными силами.

Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на июнь.

Ольга ФЕДОРОВА

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