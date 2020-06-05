Экофрендли сумки и бахилы делаются из полиэстера

В Московской области производят вещи для неравнодушных к природе людей. Самым модным аксессуаром для школьников стала авоська. Плетеная сумка помогает бороться с переизбытком пластика.

Стопроцентные хлопковые нити выдерживают более 50 кг и заменяют десятки пластиковых пакетов. Мешочек можно мыть и сушить, сообщает "Подмосковье сегодня".

Еще одним популярным товаром стали экопрокладки. Одноразовое средство, по словам специалистов, разлагается 500 лет. Женщины используют в среднем около 20 прокладок за цикл. Экопрокладки можно стирать с обычным бельем. Они не теряют внешний вид.

Экологичной заменой губкам для мытья посуды стали мочалки из джута. Материал быстро разлагается и легко компостируется.

Нашли альтернативу и шариковой ручке. Канцтовары делают из пакетов для сока и молока.

Напомним, что 5 июня в России отмечают День эколога. Борцы за природу верят, что вскоре мир сможет минимизировать количество пластика в производстве.