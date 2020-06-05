Новая реальность: в чем кроется суть технологии Биткоин Блокчейн

По значимости уникальную технологию можно сравнить с появлением электричества

Принципы работы Биткоин Блокчейн описывают много и часто, однако большинство статей написаны чересчур сложным языком. Простыми словами об инновационной технологии, стремительно меняющей мир, рассказал известный композитор, визионер и венчурный инвестор Александр Шульгин.

По его словам, блокчейн можно сравнить с глобальной книгой "учета всех существующих ценностей и любых движений с ними". Технология работает по принципу некого гигантского гроссбуха, где отмечаются все активы и операции предприятия.

"Это глобальный реестр всего", – объясняет Шульгин. В этом сводном "документе" будут учтены все итоговые данные по всем активам "мировой экономики, общества и человечества".

Этот реестр, или огромная книга записей, не находится на одном сервере или компьютере.

"Эта книга и есть сама технология, сама сеть Блокчейн, цепочка идентичных блоков, которые хранят всю информацию, находящуюся и обновляющуюся в децентрализованной сети Биткоин", – отмечает Шульгин в статье, опубликованной на портале Finparty.

С развитием человечества совершенствовались и способы учета информации. От зарубок на дереве и пергаментных свитков люди пришли к бумаге и книгам. Большие гроссбухи появились из-за того, что огромное количество информации уже невозможно было удержать в памяти. А дальше человечеству стали доступны компьютерные технологии и цифровые книги. Компьютерный реестр – это цифровой файл, база данных или набор файлов. Им управляют с помощью компьютера и программ, так как у него нет физической формы.

Большой минус подобных систем в том, что они централизованы. Это создает возможность фальсификации.

"Имелась лишь одна книга, и к ней был доступ у ее держателя. Нередко в нее вносились подложные корректировки и несоответствующие записи, что приводило к обману и зачастую трагедиям", – приводит пример Шульгин.

Уникальную технологию Биткоин Блокчейн можно назвать вершиной эволюции учета. Распространение этой технологии поможет искоренить воровство, махинации с информацией – в том числе фейковые новости. Государства больше не смогут переписывать свою историю, заявил визионер.

Он объяснил, что инфраструктуру блокчейн создают люди, добывая блоки – 24 часа в сутки семь дней в неделю. Их называют майнерами. Делается это достаточно просто – нужно лишь подключить свой компьютер к общей сети вычислений. Есть и другие майнеры – индустриальные. Ими можно стать "имея специальные вычислительные машинки – серверы, размещая их в специализированных дата-центрах, где происходит круглосуточное вычисление данных, валидация сети Биткоин", говорится в материале.

Простыми словами – Блокчейн это глобальная инфраструктура, которую создают обычные люди. Она мощнее дата-центров Amazon, Google и Microsoft и даже целых государств, подытожил Шульгин.