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Путина удивила "потеря" 400 миллионов главой российского региона

Путина удивила "потеря" 400 миллионов главой российского региона
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент России поправил чиновника на совещании

Владимир Путин 6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, пообщался с деятелями культуры. Во время онлайн-встречи выступил глава Бурятии Алексей Цыденов. Он поведал президенту России про строительство библиотеки, но, рассказывая о нем, забыл в своих подсчетах огромную сумму денег.

Цыденов заявил, что при поддержке главы государства на возведение объекта республика получила 615 миллионов рублей. Эта фраза удивила Путина. Глава государства отметил, что это не так. 

"Не-не-не, миллиард. По моим данным, 1,2 миллиарда стоит библиотека. Если 200 – от вас, вы говорите 600, где 400 миллионов?" – спросил Путин.

Глава Бурятии в ответ отметил, что президент прав, но подчеркнул, что республика еще будет реконструировать старое помещение, новое уже построили и оно заработало. Видео этого момента опубликовал телегам-канал RT.

Полина ИВАНОВА

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