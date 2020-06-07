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Лекарство от скуки: лучшие анекдоты про Вовочку

Лекарство от скуки: лучшие анекдоты про Вовочку
Фото: pixabay.com
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Зарядитесь позитивом перед началом рабочей недели с шутками от Утро.ру.

  • Мама Вовочки перед выходом на работу вертится у зеркала, прихорашиваясь, и спрашивает:

– Сынок, как я выгляжу? Хорошо или не очень?

– Нууу… Ты выглядишь и так, и так, – мнется Вовочка.

– Это как? – удивляется мама.

– Это значит – не очень хорошо!

  • Вовочка приходит домой расстроенный, швыряет портфель в угол.

– Что случилось? – спрашивают родители.

– Из школы исключили!

– Что ты натворил, что случилось?

– Да ничего. Наверно, под сокращение попал.

  • Учительница спрашивает у Вовочки.

– А ты кого больше слушаешь, папу или маму?

– Ну конечно, маму!

– Почему же?

– А она у нас больше всех говорит!

Кристина ЧЕРНИКОВА

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