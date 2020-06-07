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Зарядитесь позитивом перед началом рабочей недели с шутками от Утро.ру.
– Сынок, как я выгляжу? Хорошо или не очень?
– Нууу… Ты выглядишь и так, и так, – мнется Вовочка.
– Это как? – удивляется мама.
– Это значит – не очень хорошо!
– Что случилось? – спрашивают родители.
– Из школы исключили!
– Что ты натворил, что случилось?
– Да ничего. Наверно, под сокращение попал.
– А ты кого больше слушаешь, папу или маму?
– Ну конечно, маму!
– Почему же?
– А она у нас больше всех говорит!
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