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Поднять настроение и избавиться от стресса помогут остроты и приколы известного шоумена.
– Все знают, что жить здорово с Анджелиной Джоли. Все ж согласны! А с Еленой Малышевой что? Ну, в Тамбов прошвырнуться, в санатории здорово отдохнуть, электрофорез там, то се.
"Доброе утро" с Екатериной Стриженовой идет в 5 утра. Кто встает в такую рань? А я вам скажу. Только один человек встает – муж Стриженовой. Ему-то интересно знать, куда собралась наряженная супруга в 2 ночи.
– И что, получилось?
– Ага, греки оказались правы. Водой так не напьешься.
Ранее "Утро.ру" делилось
самыми смешными шутками Михаила Жванецкого.
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