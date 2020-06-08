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Лучшие шутки Павла Воли: про звезд и женщин

Лучшие шутки Павла Воли: про звезд и женщин
Павел Воля. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Смешные анекдоты от звезды "Комеди клаб" в подборке "Утро.ру"

Поднять настроение и избавиться от стресса помогут остроты и приколы известного шоумена.

  • Однажды Павел Воля подшутил над ведущей программы "Жить здорово!" Еленой Малышевой:

– Все знают, что жить здорово с Анджелиной Джоли. Все ж согласны! А с Еленой Малышевой что? Ну, в Тамбов прошвырнуться, в санатории здорово отдохнуть, электрофорез там, то се.

  • В одном из своих выступлений юморист посмеялся над ведущей утреннего шоу Екатериной Стриженовой.

"Доброе утро" с Екатериной Стриженовой идет в 5 утра. Кто встает в такую рань? А я вам скажу. Только один человек встает – муж Стриженовой. Ему-то интересно знать, куда собралась наряженная супруга в 2 ночи.

  • На днях прочел, что древние греки утоляли жажду не водой, а разбавленным вином. Решил проверить их способ.

– И что, получилось?

– Ага, греки оказались правы. Водой так не напьешься.

  • Я хотел утешить любимую и вытереть ей слезы. Но случайно стер брови.

Ранее "Утро.ру" делилось самыми смешными шутками Михаила Жванецкого.

Ольга ФЕДОРОВА

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