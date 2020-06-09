Маг озвучил положительный прогноз для нашей страны

Главный колдун Мексики Антонио Васкес Альба назвал Россию сильнейшей страной и рассказал о ее будущем. Он предсказывает по картам Таро и астрологии и редко ошибается.

Антонио Васкес Альба занимается предсказаниями уже около 40 лет. За это время он поведал миру о судьбах звезд, серьезных катастрофах и происшествиях, результатах футбольных матчей и политических изменениях. В числе таких были землетрясение в Италии, извержение вулкана в Эквадоре, войны в Ираке и Сирии, рак у президентов Бразилии, избрание Дональда Трампа, пишет лаборатория "Кенигсберг 13".

Мексиканский колдун не обошел стороной и Россию. Пророк заверил, что в будущем в стране не будет катаклизмов и потрясений. Но против России некоторое время будут вводить санкции и вестись информационные войны, что плохо скажется на самих инициаторах.

По мнению Васкеса Альбы, для всего мира был бы полезен союз двух великих стран – Америки и РФ, – но этого не произойдет. Тем не менее Россия останется сильнейшей страной, уверяет маг. А все трудности только сделают страну сплоченнее и экономически устойчивее. Также он добавил, что все испытания для России закончатся в 2022 г., и тогда наступит рассвет.