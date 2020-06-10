Курс рубля
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Крупный град и ливни ожидают Московскую область в течение ближайших часов, передает ГУ МЧС по региону.
Синоптики обещают порывистый ветер, скоростью до 17 метров в секунду.
Как отмечает издание "Подмосковье сегодня", буйство стихии может затянуться до четырех утра следующего дня.
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