Порывы ветра достигнут 17 метров в секунду

Крупный град и ливни ожидают Московскую область в течение ближайших часов, передает ГУ МЧС по региону.

Синоптики обещают порывистый ветер, скоростью до 17 метров в секунду.

Как отмечает издание "Подмосковье сегодня", буйство стихии может затянуться до четырех утра следующего дня.